В Березниках пропал 40-летний мужчина

«Муж ушёл из дома 9 июля. Сказал: “Пойду прогуляюсь”. С тех пор никто его не видел. Мы проверили все адреса, где бы он мог быть, но он там не появлялся. Раньше Олег никогда не пропадал. Не было ни одного случая, чтобы он не появлялся дома хотя бы сутки», — рассказала корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» жена Олега Камшилова Юлия.