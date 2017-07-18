В Березниках пропал 40-летний мужчина
Раньше он никогда не исчезал из дома даже на один день.
Раньше он никогда не исчезал из дома даже на один день.
В Березниках потерялся местный житель — 40-летний Олег Камшилов. Его жена Юлия сообщила в полицию о потере. Стражи порядка объявили мужчину в розыск.
«Муж ушёл из дома 9 июля. Сказал: “Пойду прогуляюсь”. С тех пор никто его не видел. Мы проверили все адреса, где бы он мог быть, но он там не появлялся. Раньше Олег никогда не пропадал. Не было ни одного случая, чтобы он не появлялся дома хотя бы сутки», — рассказала корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» жена Олега Камшилова Юлия.
Она обращается к пользователям соцсетей о помощи и просит сообщить всех, кто