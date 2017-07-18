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09:20 (мск), источник: СуперОмск

Семья из Омска попала в страшную аварию на Алтае

Жуткая авария произошла на федеральной трассе М-52 под Бийском утром в воскресенье, 16 июля, сообщают омские паблики в соцсети «ВКонтакте».

После столкновения двух легковушек лоб в лоб, одна из машин превратилась в груду хлама. Второй автомобиль также получил значительные повреждения.

По информации из соцсетей, в первом автомобиле ехала на отдых семья из Омска. В машине находилось четверо человек. Девочка с травмами была доставлена в хирургическое отделение, у отца сломаны ребра, мать получила ушибы. Не пострадала только бабушка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором автомобиле, со слов очевидцев, ехал пьяный водитель, который и вылетел на встречку.

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