Семья из Омска попала в страшную аварию на Алтае

После столкновения двух легковушек лоб в лоб, одна из машин превратилась в груду хлама. Второй автомобиль также получил значительные повреждения.

По информации из соцсетей, в первом автомобиле ехала на отдых семья из Омска. В машине находилось четверо человек. Девочка с травмами была доставлена в хирургическое отделение, у отца сломаны ребра, мать получила ушибы. Не пострадала только бабушка.