Семья из Омска попала в страшную аварию на Алтае
Жуткая авария произошла на федеральной трассе М-52 под Бийском утром в воскресенье, 16 июля, сообщают омские паблики в соцсети «ВКонтакте».
Жуткая авария произошла на федеральной трассе М-52 под Бийском утром в воскресенье, 16 июля, сообщают омские паблики в соцсети «ВКонтакте».
После столкновения двух легковушек лоб в лоб, одна из машин превратилась в груду хлама. Второй автомобиль также получил значительные повреждения.
По информации из соцсетей, в первом автомобиле ехала на отдых семья из Омска. В машине находилось четверо человек. Девочка с травмами была доставлена в хирургическое отделение, у отца сломаны ребра, мать получила ушибы. Не пострадала только бабушка.
Во втором автомобиле, со слов очевидцев, ехал пьяный водитель, который и вылетел на встречку.