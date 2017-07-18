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09:13 (мск), источник: Новости Перми

В Добрянке на пожаре погиб пенсионер

Информация о том, что горит частный дом по ул. Нефтяников поступила 17 июля утром. По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений огнем были охвачены надворные постройки и само жилое строение.

Проверить горящий дом на наличие людей не представлялось возможным. Была угроза распространения пламени на соседние дома. На пожар реагировали 23 человека личного состава, в том числе четыре добровольца. Площадь пожара составляла 84 кв. м.

Звеном газодымозащитной службы в ходе тушения был обнаружен без признаков жизни мужчина 78 лет. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. По факту пожара проводится проверка.

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