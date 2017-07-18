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09:07 (мск), источник: Om1.ru

В Омске мужчина разбился насмерть, выпав из окна пятого этажа

За несколько минут до этого погибший поссорился с матерью.

Вчера, 17 июля в девятом часу утра, в БСМП-1 был доставлен 42-летний мужчина. У него врачи обнаружили травмы, полученные при падении с высоты. Пострадавший жил в пятиэтажке на улице 3-й Железнодорожной.

Врачи боролись за жизнь мужчины, но безуспешно. Он умер.

Как стало известно, мужчина выпал из окна пятого этажа. Следователи не исключают суицида, поскольку за несколько минут до гибели мужчина поссорился с матерью.

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