В Омске мужчина разбился насмерть, выпав из окна пятого этажа

Вчера, 17 июля в девятом часу утра, в БСМП-1 был доставлен 42-летний мужчина. У него врачи обнаружили травмы, полученные при падении с высоты. Пострадавший жил в пятиэтажке на улице 3-й Железнодорожной.

Врачи боролись за жизнь мужчины, но безуспешно. Он умер.