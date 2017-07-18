В Омске мужчина разбился насмерть, выпав из окна пятого этажа
За несколько минут до этого погибший поссорился с матерью.
За несколько минут до этого погибший поссорился с матерью.
Вчера, 17 июля в девятом часу утра, в БСМП-1 был доставлен 42-летний мужчина. У него врачи обнаружили травмы, полученные при падении с высоты. Пострадавший жил в пятиэтажке на улице 3-й Железнодорожной.
Врачи боролись за жизнь мужчины, но безуспешно. Он умер.
Как стало известно, мужчина выпал из окна пятого этажа. Следователи не исключают суицида, поскольку за несколько минут до гибели мужчина поссорился с матерью.