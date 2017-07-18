В Казани задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке

В отношении 26-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту совершений действий сексуального характера в отношении 5-летней девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Причастность к совершению преступления он не признал.

Напомним, в Казани днем 13 июля мужчина, находясь на детской площадке у дома по улице Мавлютова, взял за руку игравшую там 5-летнюю девочку, отвел в кусты и стал совершать в отношении нее действия сексуального характера. В этот момент к потерпевшей подбежали еще несколько детей, после чего злоумышленник скрылся.