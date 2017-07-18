В Перми мотоциклист без прав устроил ДТП

Мототранспорт без государственных регистрационных знаков двигался по Карпинского со стороны ул. Сивкова в направлении ул. Формовщиков. 24-летний водитель мотоцикла, по предварительным данным ГИБДД, напротив дома № 35 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди в попутном направлении конвейерно-вакуумной машиной Dulevo 5000 evolution.



В результате мотоциклист получил множественные травмы и с места ДТП был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.



Установлено, что на момент столкновения водитель мотоцикла управлял транспортным средством по договору купли-продажи, водительского удостоверения соответствующей категории и страховки не имел, к административной ответственности за нарушение ПДД на территории Пермского края в 2015—2017 годах привлекался 36 раз.



В ГИБДД отметили, что с начала весенне-летнего сезона по вине водителей мототранспорта в Перми зарегистрировано девять аварий, в которых один человек погиб, а еще 11 получили различные травмы.