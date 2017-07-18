В Перми мотоциклист без прав устроил ДТП
16 июля вечером в Индустриальном районе на ул. Карпинского мотоциклист на Honda CBR600FS-2 столкнулся с
16 июля вечером в Индустриальном районе на ул. Карпинского мотоциклист на Honda CBR600FS-2 столкнулся с
Мототранспорт без государственных регистрационных знаков двигался по Карпинского со стороны ул. Сивкова в направлении ул. Формовщиков. 24-летний водитель мотоцикла, по предварительным данным ГИБДД, напротив дома № 35 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди в попутном направлении
В результате мотоциклист получил множественные травмы и с места ДТП был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.
Установлено, что на момент столкновения водитель мотоцикла управлял транспортным средством по договору
В ГИБДД отметили, что с начала