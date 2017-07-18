Грузовой контейнер перегородил въезд на развязку в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В понедельник вечером на проспекте 60-летия Октября водитель автомобильного контейнеровоза, заезжая на развязку, потерял свой груз, сообщает портал «Губерния». Контейнер весом 20 тонн завалился набок в самом начале подъема, «запечатав» ус эстакады.

Шофер слишком энергично пытался вписать тягач с полуприцепом в крутой подъем с поворотом. К месту происшествия тут же приехал персонал экспедиторской фирмы, чтобы помочь ликвидировать затор.