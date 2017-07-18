Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Белый дом отреагировал на «угрозу России» сбивать самолеты США
Сериал помог итальянке спасти жизнь отца
Судья РФ назвала источник денег для свадьбы, вызвавшей резонанс
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Машины смертников «Исламского государства»
10:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Грузовой контейнер перегородил въезд на развязку в Хабаровске

Водитель контейнеровоза не справился с маневром на крутом повороте и потерял стальной ящик.

Источник: Губерния онлайн

В понедельник вечером на проспекте 60-летия Октября водитель автомобильного контейнеровоза, заезжая на развязку, потерял свой груз, сообщает портал «Губерния». Контейнер весом 20 тонн завалился набок в самом начале подъема, «запечатав» ус эстакады.

Шофер слишком энергично пытался вписать тягач с полуприцепом в крутой подъем с поворотом. К месту происшествия тут же приехал персонал экспедиторской фирмы, чтобы помочь ликвидировать затор.

Стальной пенал убрали с проезжей части примерно через 20 минут. В контейнере был груз — какой именно, перевозчики уточнить отказались.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Абрикосы и дыни из Узбекистана уничтожат в Хабаровском аэропорту
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь