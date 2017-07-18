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10:44 (мск), источник: VLADNEWS

Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста

Несколько человек госпитализированы.

Сегодня, 18 июля, в Чугуевском районе произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в селе Каменки. Как сообщают очевидцы, пожилой мужчина на велосипеде резко выехал с моста на середину трассы, водитель, двигавшийся на иномарке Toyota Land Cruiser Prado, чтобы избежать столкновения с велосипедистом дернул руль вправо.

Однако джип зацепил пенсионера, в результате чего велосипедист упал, получив травму головы. Иномарка на скорости «улетела» кювет — джип перевернулся.

В результате транспортного происшествия велосипедист, водитель и пассажиры джипа получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.

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