Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста
Несколько человек госпитализированы.
Несколько человек госпитализированы.
Сегодня, 18 июля, в Чугуевском районе произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.
Транспортное происшествие произошло в селе Каменки. Как сообщают очевидцы, пожилой мужчина на велосипеде резко выехал с моста на середину трассы, водитель, двигавшийся на иномарке Toyota Land Cruiser Prado, чтобы избежать столкновения с велосипедистом дернул руль вправо.
Однако джип зацепил пенсионера, в результате чего велосипедист упал, получив травму головы. Иномарка на скорости «улетела» кювет — джип перевернулся.
В результате транспортного происшествия велосипедист, водитель и пассажиры джипа получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.