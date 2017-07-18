Дождь в квартирах приморцев идет неделю (фото, видео)

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/lb5b_0IlsTI?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Ухудшение погоды в Приморье обещают синоптики, что расстраивает отдыхающих на приморских пляжах туристов, а жителей микрорайона Горелое Дальнегорска приводит в ужас. Как сообщало ИА «Дейта.ру», в четверг, 13 июля, на Дальнегорск обрушилась непогода. Сильный ливневый дождь с порывистым ветром менее чем за час разрушил несколько десятков крыш в микрорайоне Горелое. На следующий день люди обратились в ТСЖ, где им сказали собрать деньги — около 80 тысяч рублей на каждую крышу. Не имея таких сумм, жильцы верхних этажей купили китайские тенты и затянули прорехи в кровле, спасая имущество.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящиеся в данном доме за пределами или внутри помещений является общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме.

С другой стороны, исходя из пункта 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом, то есть управляющая организация, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме, то есть кровли в том числе.

В департаменте пояснили, что в тариф, который выставляют УК или ТСЖ собственникам жилья, уже включены средства на текущий ремонт кровли. По идеи, этот вид работ должен выполняться ежегодно обслуживающей компанией многоквартирного дома, а если нет — средства должны оставаться.

На сегодняшний день, в Дальнегорске пострадавшие крыши обтянуты синими тентами. Каждый дождь приводит дальнегорцев в неописуемый ужас. Ведь вода бежит по стенам, капает с потолка, в некоторых квартирах люди боятся пользоваться розетками, боясь замыкания электропроводки. Прогнозы синоптиков на эту неделю неутешительные — дожди, гром и порывистый ветер.

По словам местных жителей, представители УК И ТСЖ регулярно осматривают пострадавшие участки крыш, но действий никаких не принимают.

Сейчас в Дальнегорске пошел дождь. Люди полезли на крышу, укреплять заслон от потоков воды.