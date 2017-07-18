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09:44 (мск), источник: ИА REGNUM

Обезглавивший памятник Ленину свердловчанин отправлен под арест

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Свердловской области мировой суд Первоуральска отправил под арест обезглавившего памятник Ленину местного жителя. Он будет изолирован от общества на пять суток, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным полиции, задержанный высказал несколько версий произошедшего. Весь материал находится на рассмотрении органов внутренних дел, а по итогам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по подозрению в вандализме.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в субботу, 15 июля. В органы правопорядка поступил сигнал о том, что в посёлке Динас города Первоуральска была оторвана голова у памятника Ленину. На место выехал наряд полиции, который по горячим следам задержал местного жителя 1985 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также по сведениям органов внутренних дел, гражданин употребляет наркотики.

Отметим, что уголовная статья о вандализме предусматривает до трёх лет лишения свободы.

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