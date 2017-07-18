В Сочи травмировалась туристка из Магнитогорска
В Сочи понадобилась помощь туристке из Магнитогорска (Челябинская область). Она получила травму на спуске с Бзерпинского карниза.
В Сочи понадобилась помощь туристке из Магнитогорска (Челябинская область). Она получила травму на спуске с Бзерпинского карниза.
В спасательный отряд позвонил мужчина и сообщил, что на спуске с Бзерпинского карниза женщина поскользнулась на снежнике, в результате чего получила травму ноги, предположительно перелом лодыжки, дальше идти самостоятельно она не может.
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