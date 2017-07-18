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09:30 (мск), источник: Uralpress.ru

В Сочи травмировалась туристка из Магнитогорска

В Сочи понадобилась помощь туристке из Магнитогорска (Челябинская область). Она получила травму на спуске с Бзерпинского карниза.

В спасательный отряд позвонил мужчина и сообщил, что на спуске с Бзерпинского карниза женщина поскользнулась на снежнике, в результате чего получила травму ноги, предположительно перелом лодыжки, дальше идти самостоятельно она не может.

Как сообщает поисково-спасательная служба Сочи, прибыв на место, спасатели оказали женщине первую помощь — наложили на ногу шину, после чего на носилках эвакуировали пострадавшую — 47-летнюю жительницу Магнитогорска, к машине. Затем спасатели транспортировали женщину в больницу № 8 п. Красная Поляна, где передали её врачам.

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