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09:29 (мск), источник: АиФ Челябинск

Со школьника из Копейска, случайно застрелившего подругу, взыскали миллион

С отца мальчика взыскали 1,4 млн рублей.

С 15-летнего школьника суд взыскал миллион рублей в пользу родителей погибшей девочки, сообщает консультант копейского суда Ольга Кадочникова.

17 июля в Копейске завершился суд по по уголовному делу 41-летнего жителя посёлка Октябрьский, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, Андрей Волосников занимался охотой и имел разрешение на владение огнестрельным оружием. Однако мужчина хранил ружьё в комнате возле холодильника. Его 15-летний сын взял оружие в руки и, шутя выстрелил в свою подругу Арину, не зная, что ружьё заряжено. От полученного ранения девочка скончалась на месте.

Потерпевшие заявили иски по возмещению нанесённого вреда в размере четырёх миллионов рублей. Суд удовлетворил иск частично.

«С отца мальчика взыскали по 700 тысяч рублей, с мальчика по 500 тысяч рублей в пользу отца и аналогичную сумму в пользу матери убитой. Кроме того, назначено возмещение материального ущерба в размере 128 тысяч рублей», — рассказывает Ольга Кадочникова.

Напомним, инцидент произошёл 15 ноября в посёлке Октябрьский.

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