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14:47 (мск), источник: Фонтанка

Банкомат вскрыли на востоке Петербурга

«Независимый строительный банк» проводит инкассацию, чтобы понять, были ли похищены средства из автомата учреждения, расположенного в бизнес-центре на проспекте Обуховской Обороны.

Точно известно, что придется раскошелиться на его доукомплектацию.

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Как стало известно «Фонтанке», о поломке аппарата сообщила сотрудница банка около восьми вечера 17 июля. Двумя часами ранее женщина спугнула двух мужчин, которые ковырялись в автомате.

Они, по предварительной информации, успели вскрыть панель и вытащить жесткий диск видеорегистратора. Внутрь устройства они не смогли пробраться. Однако установить, точно ли все деньги целы, можно будет только после инкассации.

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