Банкомат вскрыли на востоке Петербурга

Как стало известно «Фонтанке», о поломке аппарата сообщила сотрудница банка около восьми вечера 17 июля. Двумя часами ранее женщина спугнула двух мужчин, которые ковырялись в автомате.

Они, по предварительной информации, успели вскрыть панель и вытащить жесткий диск видеорегистратора. Внутрь устройства они не смогли пробраться. Однако установить, точно ли все деньги целы, можно будет только после инкассации.