Спасший мальчика в ДТП иностранец возмутился безразличием свидетелей

Сотрудники ГИБДД нашли в социальных сетях мотоциклиста, который оказал помощь пострадавшему в ДТП подростку.

Авария, в которой пострадали молодая женщина и подросток, произошла в субботу, 15 июля, под Канском. Вчера в ГИБДД рассказали, что спасти жизнь мальчику помог иностранец, проезжавший мимо на мотоцикле. Сегодня его личность сумели установить через социальные сети.

Добровольным спасателем оказался голландский журналист Поль Ван Хофф, который путешествует на мотоцикле из Амстердама и Токио. Мужчина рассказал на своей странице Facebook о том, что произошло на трассе и отметил — его очень возмутило поведение большинства свидетелей аварии. По словам журналиста, очевидцы не пытались как-то помочь, а только смотрели со стороны и фотографировали происходящее.

Поль Ван Хофф рассказал, что не очень удивился затору на дороге и предположил, что впереди идут ремонтные работы. Добравшись до начала «пробки» он увидел ДТП. В разбитой машине мужчина заметил окровавленного парня и остановился. Сначала он обмыл лицо подростка салфеткой, а потом вытащил его из автомобиля и уложил на свой коврик.

«Я не знал, что еще делать. Взял мальчика из машины, дал ему воду, разговаривал с ним. Ему было больно и мне было ужасно жаль его», — рассказал мотоциклист.

Несмотря на то, что на трассе было оживленное движение, машины проезжали мимо. Одна из них даже пыталась сдвинуть с места Kia Rio, где все еще находилась травмированная женщина. Скорая помощь приехала на место происшествия через 20 минут.