На Кубани двое подростков обманули приятеля на 400 тысяч рублей

Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел 2 года назад в Тихорецком районе.

Два подроста уговорили приятеля снять с его банковского счета 414 тысяч рублей. На эти средства юные злоумышленники якобы собирались купить знакомому мотоцикл. Однако, завладев деньгами, они потратили их на личные нужны.