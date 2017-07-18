На Кубани двое подростков обманули приятеля на 400 тысяч рублей
Юноши обещали знакомому помощь в покупке мотоцикла.
Юноши обещали знакомому помощь в покупке мотоцикла.
Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел 2 года назад в Тихорецком районе.
Два подроста уговорили приятеля снять с его банковского счета 414 тысяч рублей. На эти средства юные злоумышленники якобы собирались купить знакомому мотоцикл. Однако, завладев деньгами, они потратили их на личные нужны.
На данный момент юноши достигли совершеннолетия, одному из них 18 лет, другому — 19. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщают в