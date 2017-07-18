Полиция Краснодара нашла свидетелей происшествия с агрессивным ротвейлером
Личность хозяйки животного, растерзавшего кошку на глазах у детей, выясняется. Об инциденте произошедшем вечером в минувшее воскресенье, ранее сообщал «Югополис».
Личность хозяйки животного, растерзавшего кошку на глазах у детей, выясняется. Об инциденте произошедшем вечером в минувшее воскресенье, ранее сообщал «Югополис».
Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, выложив соответствующее видео, агрессивная собака на глазах у жителей, среди которых были дети, напала на кошку и убила ее. Свидетели уверяют, что хозяйка ротвейлера часто гуляет в этом месте с собакой без намордника, а иногда и без поводка.
По факту случившегося полиция города проводит проверку. Правоохранители обратились к возможным свидетелям происшествия с просьбой помочь установить обстоятельства случившегося.
Как сообщил «Югополису» руководитель
Поиски хозяйки ротвейлера продолжаются. Если подтвердится, что среди свидетелей были несовершеннолетние, может быть рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или увечье. Максимальное наказание по этой статье — арест до шести месяцев.
Очевидцев происшествия полиция просит позвонить по телефону: 255−78−66.