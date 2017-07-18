Полиция Краснодара нашла свидетелей происшествия с агрессивным ротвейлером

Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, выложив соответствующее видео, агрессивная собака на глазах у жителей, среди которых были дети, напала на кошку и убила ее. Свидетели уверяют, что хозяйка ротвейлера часто гуляет в этом месте с собакой без намордника, а иногда и без поводка.

По факту случившегося полиция города проводит проверку. Правоохранители обратились к возможным свидетелям происшествия с просьбой помочь установить обстоятельства случившегося.

Как сообщил «Югополису» руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, горожане активно откликнулись на просьбу, поступило большое количество звонков. Нашлись три очевидца инцидента. Благодаря их показаниям удалось установить точное время и место происшествия — 18 часов, улица 40 лет Победы, 22. Сотрудники полиции выезжал и на место происшествия, чтобы уточнить обстоятельства нападения.

Поиски хозяйки ротвейлера продолжаются. Если подтвердится, что среди свидетелей были несовершеннолетние, может быть рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или увечье. Максимальное наказание по этой статье — арест до шести месяцев.