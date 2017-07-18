ФСБ выдворяет из РФ 18 иностранцев, нелегально проживающих в Калининграде

Силовики досматривали транспортные средства (автомобили, рейсовые и маршрутные автобусы) и их пассажиров.

«По результатам проведенного рейда проверено более 900 транспортных средств, свыше 1100 лиц, из которых 18 граждан иностранных государств привлечены органами полиции к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Выявлено и задержано одно транспортное средство, находящееся в розыске. У нескольких человек изъяли травматическое оружие», — говорят в ФСБ.

При этом лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, во время проверки не выявлено.