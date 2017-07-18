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10:29 (мск), источник: Volga News

В Самаре женщина ранена в ногу выстрелом из пневматического оружия

Пострадавшую доставили в травмпункт.

В субботу, 15 июля, в девятом часу вечера, по предварительным данным возле одного из домов на 8-м Карьерном переулке в Железнодорожном районе Самары понадобилась помощь женщине в возрасте около 34 лет, предположительно получившей ранение в голень из пневматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Вызванные для пострадавшей врачи самарской «скорой» оказали ей помощь на месте и перевезли ее в травмпункт.

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