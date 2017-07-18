Усталость водителя стала одной из причин крупного ДТП с участием автобуса в Татарстане

«Усталость водителя стала одной из причин резонансного ДТП в Татарстане. Мы видели, к чему это все привело», — сказал он.

По его словам, сейчас ГИБДД проводит спецрейды на дорогах России, в ходе которых проверяют водителей автобусов.

«Все автобусы на российских дорогах на всех маршрутах передвижения максимально проверяются. И если сотрудники Госавтоинспекции выясняют, что водитель автобуса находится в состоянии сильного утомления, то он незамедлительно снимается с маршрута, в этом нам помогают тахографы. В таких случаях всегда рядом присутствуют наши инспекторы, которые не оставят пассажиров без водителя. Кроме того, они уведомят компанию-перевозчика о факте случившегося, после чего привлекут их к ответственности», — сказал Черников.

Он добавил, что помимо рейдов должен быть применен комплекс мер, направленный в первую очередь на работу с перевозчиками.