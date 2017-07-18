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10:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани ищут очевидцев ДТП, в котором тяжело пострадал водитель

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). 14 марта 2017 года примерно в 14.58 напротив дома № 155 на Проспекте Победы произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-211340» и «Инфинити».

В результате ДТП здоровью водителя иномарки причинен тяжкий вред. Об этом сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.

Возможных очевидцев этого дорожного происшествия просят позвонить откликнуться по телефону в Казани: (8−843)5−333−866.

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