В Казани ищут очевидцев ДТП, в котором тяжело пострадал водитель
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). 14 марта 2017 года примерно в 14.58 напротив дома № 155 на Проспекте Победы произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-211340» и «Инфинити».
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). 14 марта 2017 года примерно в 14.58 напротив дома № 155 на Проспекте Победы произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-211340» и «Инфинити».
В результате ДТП здоровью водителя иномарки причинен тяжкий вред. Об этом сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.
Возможных очевидцев этого дорожного происшествия просят позвонить откликнуться по телефону в Казани: (8−843)5−333−866.