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14:00 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже экс-гаишника и его командира будут судить за получение взяток

Инспектор брал деньги с нарушителей и делил их потом с начальником.

В Воронеже следователи закончили расследовать уголовные дела в отношении бывшего сотрудника ДПС и его командира. Экс-полицейских обвиняют в получении взяток.

Материалы о преступлениях в СК поступили из УФСБ. По версии следствия, в мае 2017 года старший инспектор ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу самовольно заступил на службу на территории Левобережного района. Он остановил авто, за рулем которого оказался нарушитель, лишенный прав.

Инспектор не составил протокол, а предложил водителю откупиться за 50 тысяч рублей. Автомобилист передал ему 10 тысяч рублей, что у него были с собой, а потом поехал вместе с инспектором к себе домой, где передал оставшиеся 40 тысяч рублей.

А через несколько дней этого же гаишника задержали сотрудники УФСБ и МВД при получении очередной взятки в 30 тысяч рублей от другого водителя.

«В ходе следствия установлено, что часть денег, незаконно полученных от водителей, инспектор передавал в качестве взятки командиру ОБДПС УМВД России по Воронежу за общее покровительство и попустительство по службе», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

На предварительном следствии обвиняемые признали свою вину. Сейчас дела направили на рассмотрение в суд. Экс-полицейским грозит до 3 лет колонии со штрафом до двадцатикратной суммы взятки.

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