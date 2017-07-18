Четырёхлетний воспитанник детсада на ЧТЗ умер от менингита
В садике закрыли на карантин одну группу.
В садике закрыли на карантин одну группу.
Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту смерти ребёнка, посещавшего десткий сад на ЧТЗ. Об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
Четырёхлетний воспитанник детсада «Чебурашка» с 12 июля находился дома, у ребёнка был насморк. 14 июля мальчику стало хуже, родители вызвали скорую. На следующий день малыш скончался. По предварительным данным, причиной могла стать менингококковая инфекция.
«В настоящее время проверку проводит Роспотребнадзор. В садике взяли пробы у детей, закрыли на карантин одну группу — 23 ребёнка», — рассказывает Наталья Мамаева.
Напомним, вспышка менингита произошла в спортивном лагере «Олимпиец» под Челябинском. Дети заразились инфекцией до начала смены, употребляя воду из одной бутылки.