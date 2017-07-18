Четырёхлетний воспитанник детсада на ЧТЗ умер от менингита

Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту смерти ребёнка, посещавшего десткий сад на ЧТЗ. Об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Четырёхлетний воспитанник детсада «Чебурашка» с 12 июля находился дома, у ребёнка был насморк. 14 июля мальчику стало хуже, родители вызвали скорую. На следующий день малыш скончался. По предварительным данным, причиной могла стать менингококковая инфекция.

«В настоящее время проверку проводит Роспотребнадзор. В садике взяли пробы у детей, закрыли на карантин одну группу — 23 ребёнка», — рассказывает Наталья Мамаева.