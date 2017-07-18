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10:27 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском пьяный водитель на иномарке сбил двух пенсионеров и скрылся

Сегодня, 18 июля, около девяти часов утра в селе Новорождественка Исилькульского района произошла авария.

Неизвестный водитель автомобиля «Тойота Авенсис» ехал по одной из улиц села, где и сбил двух пешеходов, решивших перебежать через дорогу в неположенном месте. После наезда водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП 61-летний мужчина и 66-летняя женщина были госпитализированы.

Спустя некоторое время полицейским все же удалось установить личность скрывшегося водителя. Им оказался 38-летний житель Таврического района. В отношении него возбуждены административные делопроизводства по фактам оставления места ДТП и управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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