Под Омском пьяный водитель на иномарке сбил двух пенсионеров и скрылся

Неизвестный водитель автомобиля «Тойота Авенсис» ехал по одной из улиц села, где и сбил двух пешеходов, решивших перебежать через дорогу в неположенном месте. После наезда водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП 61-летний мужчина и 66-летняя женщина были госпитализированы.