Под Омском пьяный водитель на иномарке сбил двух пенсионеров и скрылся
Сегодня, 18 июля, около девяти часов утра в селе Новорождественка Исилькульского района произошла авария.
Сегодня, 18 июля, около девяти часов утра в селе Новорождественка Исилькульского района произошла авария.
Неизвестный водитель автомобиля «Тойота Авенсис» ехал по одной из улиц села, где и сбил двух пешеходов, решивших перебежать через дорогу в неположенном месте. После наезда водитель скрылся с места происшествия.
В результате ДТП 61-летний мужчина и 66-летняя женщина были госпитализированы.
Спустя некоторое время полицейским все же удалось установить личность скрывшегося водителя. Им оказался 38-летний житель Таврического района. В отношении него возбуждены административные делопроизводства по фактам оставления места ДТП и управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.