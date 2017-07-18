Две жительницы Ростовской области погибли в ДТП с КамАЗом на Ставрополье
В Ставропольском крае автомобиль «Лада» врезался в припаркованный «КамАЗ», два человека погибли, еще один пострадал.
В Ставропольском крае автомобиль «Лада» врезался в припаркованный «КамАЗ», два человека погибли, еще один пострадал.
Инцидент произошел 17 июля около 04:00 в Петровском районе на 39-м км дороги Светлоград — Благодарный — Буденновск. Водитель автомобиля «Лада Калина» двигался с небезопасной скоростью и въехал в стоящий в попутном направлении на обочине «КамАЗ».
«В результате ДТП 63-летний водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения в виде: сочетанная травма, открытый перелом предплечья, перелом бедра, с места ДТП бригадой СМП его доставили в больницу. Два
По факту аварии проводится проверка. По одной из версий, причиной ДТП мог стать сон или усталость водителя «Лады».