Две жительницы Ростовской области погибли в ДТП с КамАЗом на Ставрополье

Инцидент произошел 17 июля около 04:00 в Петровском районе на 39-м км дороги Светлоград — Благодарный — Буденновск. Водитель автомобиля «Лада Калина» двигался с небезопасной скоростью и въехал в стоящий в попутном направлении на обочине «КамАЗ».



«В результате ДТП 63-летний водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения в виде: сочетанная травма, открытый перелом предплечья, перелом бедра, с места ДТП бригадой СМП его доставили в больницу. Два пассажира-женщины (47-летняя и 82-летняя жительницы Ростовской области) от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщает ОПБДД УГИБДД по Ставропольскому краю.



По факту аварии проводится проверка. По одной из версий, причиной ДТП мог стать сон или усталость водителя «Лады».