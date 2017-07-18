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10:48 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Две жительницы Ростовской области погибли в ДТП с КамАЗом на Ставрополье

В Ставропольском крае автомобиль «Лада» врезался в припаркованный «КамАЗ», два человека погибли, еще один пострадал.

Инцидент произошел 17 июля около 04:00 в Петровском районе на 39-м км дороги Светлоград — Благодарный — Буденновск. Водитель автомобиля «Лада Калина» двигался с небезопасной скоростью и въехал в стоящий в попутном направлении на обочине «КамАЗ».

«В результате ДТП 63-летний водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения в виде: сочетанная травма, открытый перелом предплечья, перелом бедра, с места ДТП бригадой СМП его доставили в больницу. Два пассажира-женщины (47-летняя и 82-летняя жительницы Ростовской области) от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщает ОПБДД УГИБДД по Ставропольскому краю.

По факту аварии проводится проверка. По одной из версий, причиной ДТП мог стать сон или усталость водителя «Лады».

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