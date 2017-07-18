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10:56 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани подросток угнал автомобиль у родственника и попал вместе с друзьями в ДТП

Авария произошла в Кущевском районе.

Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. 17-летний юноша угнал у родственника автомобиль Toyota и вместе с двумя приятелями решил на нем покататься.

Однако вечером на дороге от ж/д переезда к дачам подростки попали в ДТП. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель выбрал небезопасную скорость движения, съехал с дороги и врезался в дерево. От удара иномарка загорелась. Водитель, а также 19-летний и 16-летний пассажиры успели покинуть машину до возгорания. Все трое были впоследствии доставлены в больницу с различными травмами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, проводится проверка, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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