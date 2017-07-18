На Кубани подросток угнал автомобиль у родственника и попал вместе с друзьями в ДТП

Однако вечером на дороге от ж/д переезда к дачам подростки попали в ДТП. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель выбрал небезопасную скорость движения, съехал с дороги и врезался в дерево. От удара иномарка загорелась. Водитель, а также 19-летний и 16-летний пассажиры успели покинуть машину до возгорания. Все трое были впоследствии доставлены в больницу с различными травмами.