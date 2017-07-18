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10:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Рамонском районе пенсионер 4 раза выстрелил из пистолета в иномарку

Суд оштрафовал сельчанина на 30 тыс рублей.

Рамонский суд оштрафовал 57-летнего жителя села Айдарово на 30 тыс. рублей за умышленное повреждение чужого имущества. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила старший помощник прокурора Рамонского района Валентина Бувака во вторник, 18 июля.

Конфликт между сельчанами возник 9 октября 2015 года. Потерпевший приехал к обвиняемому для решения вопроса о невыплаченных ему за охрану денег. Но разговор не получился. Пенсионер бросил пень в ветровое стекло автомобиля Toyota Chaser потерпевшего. Затем четыре раза выстрелил в машину из травматического пистолета «Оса».

На суде мужчина не признал себя виновным. Суд назначил сельчанину наказание по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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