В Рамонском районе пенсионер 4 раза выстрелил из пистолета в иномарку

Рамонский суд оштрафовал 57-летнего жителя села Айдарово на 30 тыс. рублей за умышленное повреждение чужого имущества. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила старший помощник прокурора Рамонского района Валентина Бувака во вторник, 18 июля.

Конфликт между сельчанами возник 9 октября 2015 года. Потерпевший приехал к обвиняемому для решения вопроса о невыплаченных ему за охрану денег. Но разговор не получился. Пенсионер бросил пень в ветровое стекло автомобиля Toyota Chaser потерпевшего. Затем четыре раза выстрелил в машину из травматического пистолета «Оса».