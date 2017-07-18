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10:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

Фрагмент метеорита «Челябинск» незаконно оказался в частной коллекции

Решается вопрос о возбуждении дела.

В Челябинске из государственного исторического музея Южного Урала исчез фрагмент челябинского метеорита весом более 2,5 кг. Нашли экспонат в частной коллекции, сообщили в пресс-службе УФСБ области.

В начале июля в УФСБ с заявлением обратилось руководство музея. Оказалось, что из запасников учреждения пропал кусок метеорита, упавшего 15 февраля 2015 года на территорию Челябинской области.

«В результате оперативно-рoзыскных мероприятий ценный экспонат весом около 2,5 килограммов обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею. Рыночная стоимость одного килограмма метеорита, являющегося частью музейного фонда Российской Федерации, по оценке работников музея, составляет более 1 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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