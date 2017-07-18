Фрагмент метеорита «Челябинск» незаконно оказался в частной коллекции
Решается вопрос о возбуждении дела.
Решается вопрос о возбуждении дела.
В Челябинске из государственного исторического музея Южного Урала исчез фрагмент челябинского метеорита весом более 2,5 кг. Нашли экспонат в частной коллекции, сообщили в
В начале июля в УФСБ с заявлением обратилось руководство музея. Оказалось, что из запасников учреждения пропал кусок метеорита, упавшего 15 февраля 2015 года на территорию Челябинской области.
«В результате
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.