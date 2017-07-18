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10:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии начали доследственную проверку по факту гибели 6-летнего мальчика

Ребенка нашли в 300 метрах от дома.

Следователи восстановят картину происшествия, в результате которого погиб шестилетний Рамазан Салаватов в селе Сыртланово Мелеузовского района. По факту назначена доследственная проверка.

— В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование для установления причин смерти ребенка, — пояснили в пресс-службе СКР по Башкирии. Не исключено, что по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.

Днем 17 июля, по словам близких Рамазана, мама отправила его выгнать гусей со двора.

— Это было примерно в полвторого, мама видела, как Рамазан выгнал гусей. Но она не отправлял сына пасти их. А потом он исчез из поля зрения, — рассказал дядя мальчика, Гаят. Родственники кинулись искать мальчишку, обратились в полицию. Но, несмотря на все принятые меры, ребенка нашли только под утро — мертвым.

— Он утонул. Его на речке нашли, в 300 метрах от дома, — рассказали «КП» родственники Рамазана.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным погибшего.

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