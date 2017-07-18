В Крыму объявлен карантин по африканской чуме свиней
Особый санитарный режим действует в окрестностях Алушты.
Особый санитарный режим действует в окрестностях Алушты.
Ветеринары забили тревогу после того, как в окрестностях поселка Лаванда, что вблизи Алушты нашли мертвого дикого кабана.
Есть предположение, что дикий зверь погиб от инфекционного заболевания — африканской чумы. И чтобы не допустить дальнейшего распространения заразы в районе, где обнаружили труп кабана, введен карантин.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, который
КСТАТИ.
Африканская чума свиней АЧС — это инфекционное заболевание свиней. Экономический ущерб от АЧС очень велик, потому что погибают практически все заболевшие животные, вдобавок очень много средств уходит на ликвидацию болезни и другие мероприятия.