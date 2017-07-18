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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму объявлен карантин по африканской чуме свиней

Особый санитарный режим действует в окрестностях Алушты.

Ветеринары забили тревогу после того, как в окрестностях поселка Лаванда, что вблизи Алушты нашли мертвого дикого кабана.

Есть предположение, что дикий зверь погиб от инфекционного заболевания — африканской чумы. И чтобы не допустить дальнейшего распространения заразы в районе, где обнаружили труп кабана, введен карантин.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, который строго-настрого запрещает доступ в инфицированный объект посторонним лицами. Так же в этом районе запрещена любая охота, заготовка сена и тому подобное. Сколько времени продлится карантин пока неизвестно.

КСТАТИ.

Африканская чума свиней АЧС — это инфекционное заболевание свиней. Экономический ущерб от АЧС очень велик, потому что погибают практически все заболевшие животные, вдобавок очень много средств уходит на ликвидацию болезни и другие мероприятия.

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