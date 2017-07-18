В Крыму объявлен карантин по африканской чуме свиней

Ветеринары забили тревогу после того, как в окрестностях поселка Лаванда, что вблизи Алушты нашли мертвого дикого кабана.

Есть предположение, что дикий зверь погиб от инфекционного заболевания — африканской чумы. И чтобы не допустить дальнейшего распространения заразы в районе, где обнаружили труп кабана, введен карантин.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, который строго-настрого запрещает доступ в инфицированный объект посторонним лицами. Так же в этом районе запрещена любая охота, заготовка сена и тому подобное. Сколько времени продлится карантин пока неизвестно.

КСТАТИ.