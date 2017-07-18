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13:46 (мск), источник: БЕЛТА

В Житковичском районе автомобиль сбил семилетнего велосипедиста

Мальчик отвлекся от управления велосипедом, обратив внимание на упавшую цепь, и выехал наперерез автомобилю.

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Турове (Житковичский район) 21-летний водитель «Мерседеса» сбил семилетнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 17 июля в 19.45 в районе улиц Перкина и Ленинской. Мальчик отвлекся от управления велосипедом, обратив внимание на упавшую цепь, и выехал наперерез автомобилю.

В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение Житковичской центральной районной больницы.

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