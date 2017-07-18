В Житковичском районе автомобиль сбил семилетнего велосипедиста

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Турове (Житковичский район) 21-летний водитель «Мерседеса» сбил семилетнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 17 июля в 19.45 в районе улиц Перкина и Ленинской. Мальчик отвлекся от управления велосипедом, обратив внимание на упавшую цепь, и выехал наперерез автомобилю.