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11:03 (мск), источник: РИА Новости

Под Иркутском завели дело после пожара с семью жертвами

ИРКУТСК, 18 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в городе Братске Иркутской области, в результате которого погибли семь человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.

В садоводстве «Железнодорожник» города Братск в ночь на воскресенье произошел пожар, в котором погибли семь человек. По предварительным данным следствия, жертвами пожара стали две 25-летние женщины, двое мужчин 25 и 28 лет, а также три 6-летних ребенка. Их личности установлены.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения при разборе пепелища в городе Братске обгоревших останков семи человек по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы останков. По версии следствия, причиной пожара стало короткое замыкание.

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