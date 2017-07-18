Под Иркутском завели дело после пожара с семью жертвами

В садоводстве «Железнодорожник» города Братск в ночь на воскресенье произошел пожар, в котором погибли семь человек. По предварительным данным следствия, жертвами пожара стали две 25-летние женщины, двое мужчин 25 и 28 лет, а также три 6-летних ребенка. Их личности установлены.