Страшное ДТП с туристами из Молдовы произошло в Черновцах
Авария произошла 17 июля поздно вечером, в Черновцах на улице Галицкий шлях.
Авария произошла 17 июля поздно вечером, в Черновцах на улице Галицкий шлях.
Sprinter вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус Neoplan с молдавскими туристами. Серьезно пострадал водитель Sprinterа, которого в срочном порядке доставила в больницу карета скорой помощи.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.
Сейчас ведется расследование по всем обстоятельствам случившегося.