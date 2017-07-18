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11:03 (мск), источник: Actualitati.md

Страшное ДТП с туристами из Молдовы произошло в Черновцах

Авария произошла 17 июля поздно вечером, в Черновцах на улице Галицкий шлях.

Источник: Actualitati.md

Sprinter вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус Neoplan с молдавскими туристами. Серьезно пострадал водитель Sprinterа, которого в срочном порядке доставила в больницу карета скорой помощи.

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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Сейчас ведется расследование по всем обстоятельствам случившегося.

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Страшное ДТП с туристами из Молдовы произошло в Черновцах
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