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11:09 (мск), источник: Actualitati.md

Задержан сбежавший заключенный из пенитенциара № 10 в Гоянах

Пытающемуся скрыться от властей 23-летнему мужчине не удалось провести много времени на свободе.

Источник: Actualitati.md

Всего через сутки его настигли сотрудники полиции, когда заключённый ехал в такси по направлению к селу Варница, Новоаненский район.

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Сбежать молодому человеку удалось в то время, как он был задействован в ремонте пенитенциара.

Напомним, что заключенный отбывает наказание за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения.

В ближайшее время поведение заключенного будет рассмотрено с последующим вынесением решения о мерах наказания.

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