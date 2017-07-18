Задержан сбежавший заключенный из пенитенциара № 10 в Гоянах

Источник: Actualitati.md

Всего через сутки его настигли сотрудники полиции, когда заключённый ехал в такси по направлению к селу Варница, Новоаненский район.

Читайте также В Молдове объявлен в розыск мужчина, сбежавший из тюрьмы

Сбежать молодому человеку удалось в то время, как он был задействован в ремонте пенитенциара.

Напомним, что заключенный отбывает наказание за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения.