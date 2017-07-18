Задержан сбежавший заключенный из пенитенциара № 10 в Гоянах
Пытающемуся скрыться от властей 23-летнему мужчине не удалось провести много времени на свободе.
Пытающемуся скрыться от властей 23-летнему мужчине не удалось провести много времени на свободе.
Всего через сутки его настигли сотрудники полиции, когда заключённый ехал в такси по направлению к селу Варница, Новоаненский район.
Сбежать молодому человеку удалось в то время, как он был задействован в ремонте пенитенциара.
Напомним, что заключенный отбывает наказание за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения.
В ближайшее время поведение заключенного будет рассмотрено с последующим вынесением решения о мерах наказания.