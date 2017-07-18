На Новом Арбате горит «дом-книжка»
Загоревшаяся высотка находится на реконструкции, в здании находились только рабочие. Сейчас на месте работают 12 пожарных расчетов.
Загоревшаяся высотка находится на реконструкции, в здании находились только рабочие. Сейчас на месте работают 12 пожарных расчетов.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На Новом Арбате загорелась одна из многоэтажек, на место сильного пожара прибыли 12 пожарных расчетов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.
По данным МЧС, загоревшееся здание находится на реконструкции. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, очаг находится на седьмом этаже. Информация о возгорании поступила в 10.35.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, на момент ЧП в здании находились только рабочие.
«Двадцать три человека самостоятельно вышли из здания. Пострадавших, по предварительным данным, нет», — рассказал собеседник агентства.