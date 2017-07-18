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11:05 (мск), источник: РИА Новости

На Новом Арбате горит «дом-книжка»

Загоревшаяся высотка находится на реконструкции, в здании находились только рабочие. Сейчас на месте работают 12 пожарных расчетов.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На Новом Арбате загорелась одна из многоэтажек, на место сильного пожара прибыли 12 пожарных расчетов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.

​По данным МЧС, загоревшееся здание находится на реконструкции. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, очаг находится на седьмом этаже. Информация о возгорании поступила в 10.35.

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По словам источника РИА Новости в экстренных службах, на момент ЧП в здании находились только рабочие.

«Двадцать три человека самостоятельно вышли из здания. Пострадавших, по предварительным данным, нет», — рассказал собеседник агентства.

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