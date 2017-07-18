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11:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Суд по делу о беспорядках в свердловском спецучилище отложен

Один из фигурантов был арестован.

В Свердловской области рассмотрение по существу возбуждённого в отношении пяти учащихся «Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа № 1» уголовного дела отложено на 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

«Свердловский областной суд арестовал одного из фигурантов дела по массовым беспорядкам в “Рефтинском СУВУ”. Находясь до этого на подписке о невыезде, подсудимый не явился сегодня в судебное заседание», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент в Рефтинском спецучилище произошёл в конце августа и начале сентября 2016 года. Тогда несколькими воспитанниками спецучреждения были организованы массовые беспорядки, в результате которых было испорчено имущество училища, а около 50 студентов сбежали из образовательного учреждения закрытого типа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, спецучилищу был нанесён ущерб на сумму более 250 тыс. рублей, а беспорядки начались из-за недовольства некоторыми воспитанниками внутренним распорядком учреждения.

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