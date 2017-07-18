Унесенные ветром: в Коктебеле спасли москвичей на каяках

На помощь пловцам немедленно были направлены специалисты спасательной станции на гидроцикле. Уже через час туристы были обнаружены в 1,5 км от берега, после чего их благополучно отбуксировали на берег. Пострадавшие — мужчина и женщина, жители Москвы — в медицинской помощи не нуждались.