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12:00 (мск), источник: РИА Крым

Унесенные ветром: в Коктебеле спасли москвичей на каяках

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости (Крым). В Коктебеле сотрудники МЧС спасли двух туристов на каяках, которые из-за сильного ветра не смогли самостоятельно вернуться на берег. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, инцидент произошел накануне в акватории Тихой бухты.

Источник: РИА "Новости"

На помощь пловцам немедленно были направлены специалисты спасательной станции на гидроцикле. Уже через час туристы были обнаружены в 1,5 км от берега, после чего их благополучно отбуксировали на берег. Пострадавшие — мужчина и женщина, жители Москвы — в медицинской помощи не нуждались.

«Всего с начала года на водных объектах Республики Крым произошло 24 происшествия, благодаря оперативным и слаженным действиям крымских спасателей было спасено 46 человек, из них пять детей. Основной причиной таких происшествий остается человеческий фактор, а именно не соблюдение элементарных правил безопасности на воде», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

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