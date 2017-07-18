Унесенные ветром: в Коктебеле спасли москвичей на каяках
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости (Крым). В Коктебеле сотрудники МЧС спасли двух туристов на каяках, которые
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости (Крым). В Коктебеле сотрудники МЧС спасли двух туристов на каяках, которые
На помощь пловцам немедленно были направлены специалисты спасательной станции на гидроцикле. Уже через час туристы были обнаружены в 1,5 км от берега, после чего их благополучно отбуксировали на берег. Пострадавшие — мужчина и женщина, жители Москвы — в медицинской помощи не нуждались.
«Всего с начала года на водных объектах Республики Крым произошло 24 происшествия, благодаря оперативным и слаженным действиям крымских спасателей было спасено 46 человек, из них пять детей. Основной причиной таких происшествий остается человеческий фактор, а именно не соблюдение элементарных правил безопасности на воде», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.