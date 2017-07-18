В Волгограде осуждён бизнесмен, бывший депутат гордумы
Краснооктябрьский районный суд признал Сергея Емельяненко виновным в хищении денежных средств управляющей компании в особо крупном размере (159 УК РФ).
Краснооктябрьский районный суд признал Сергея Емельяненко виновным в хищении денежных средств управляющей компании в особо крупном размере (159 УК РФ).
Сергей Емельяненко в прошлом являлся депутатом Волгоградской гордумы, возглавляя в ней комитет по
Как сообщила РИАЦ
Вину в инкриминируемых деяниях в суде подсудимый признал. Он приговорён к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.