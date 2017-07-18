В Волгограде осуждён бизнесмен, бывший депутат гордумы

Источник: РИАЦ

Сергей Емельяненко в прошлом являлся депутатом Волгоградской гордумы, возглавляя в ней комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. Одновременно он, являясь соучредителем управляющей компании «Емкор», входил в конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Краснооктябрьского района.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, суд установил, что Емельяненко систематически получал в кассе компании денежные средства под видом займа, не имея намерения их возвращать. Таким образом им было похищено более 7,5 млн рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях в суде подсудимый признал. Он приговорён к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.