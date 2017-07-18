Главный ветеринар Сочи заявил о возможном возникновении вируса бешенства на курорте
Начальник управления ветеринарии Сочи Александр Кислый на совещании 18 июля сообщил о том, что
Начальник управления ветеринарии Сочи Александр Кислый на совещании 18 июля сообщил о том, что
В 2015 году в Сочи отловили 5 тыс. 780 собак и кошек, в 2016 году — всего 4 тыс. 406 животных.
Он напомнил, что с 2003 по 2012 годы Сочи был не благополучен по бешенству животных. Пик заболевания пришелся на 2005 год. Тогда в городе было лабораторно подтвержден 101 случай бешенства у домашних собак и кошек, а так же у шакалов, волков, лис, барсуков.
В 2013 года по настоящее время бешенство в Сочи не регистрируется.
«Применяемый на курорте метод регулирования популяции бездомных животных является эффективным и соответствует нормам Российского законодательства и нормам, применяемых во многих странах мира», — заключил Кислый.