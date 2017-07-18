Главный ветеринар Сочи заявил о возможном возникновении вируса бешенства на курорте

В 2015 году в Сочи отловили 5 тыс. 780 собак и кошек, в 2016 году — всего 4 тыс. 406 животных.

Он напомнил, что с 2003 по 2012 годы Сочи был не благополучен по бешенству животных. Пик заболевания пришелся на 2005 год. Тогда в городе было лабораторно подтвержден 101 случай бешенства у домашних собак и кошек, а так же у шакалов, волков, лис, барсуков.