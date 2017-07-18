Бывший вице-мэр Анапы стал фигурантом дела о незаконном строительстве в Благовещенской

По версии прокуратуры, в конце августа 2016 года вице-мэр подписал четыре разрешения на строительство на земельном участке в прибрежной полосе станицы Благовещенской. При этом он знал, что в зоне пляжей и в границах первой зоны горно-санитарной охраны курорта запрещено капитальное строительство, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.