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12:20 (мск), источник: ЮГА.ру

Бывший вице-мэр Анапы стал фигурантом дела о незаконном строительстве в Благовещенской

В Анапе возбудили дело в отношении бывшего заместителя мэра, его заподозрили в превышении полномочий.

Источник: ЮГА.ру

По версии прокуратуры, в конце августа 2016 года вице-мэр подписал четыре разрешения на строительство на земельном участке в прибрежной полосе станицы Благовещенской. При этом он знал, что в зоне пляжей и в границах первой зоны горно-санитарной охраны курорта запрещено капитальное строительство, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган, возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий.

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