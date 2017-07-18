Бывший вице-мэр Анапы стал фигурантом дела о незаконном строительстве в Благовещенской
В Анапе возбудили дело в отношении бывшего заместителя мэра, его заподозрили в превышении полномочий.
В Анапе возбудили дело в отношении бывшего заместителя мэра, его заподозрили в превышении полномочий.
По версии прокуратуры, в конце августа 2016 года
Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган, возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий.