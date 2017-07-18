В Красногвардейском районе произошло ДТП: три ребенка получили травмы

«По предварительным данным, водитель “Камаза” осуществлял поворот с главной на второстепенную, а водитель автомобиля Volvo пытался его обогнать и врезался в прицеп. В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних, один из которых родился в марте 2017 года, еще двое детей 2006 и 2011 года рождения, мальчик и девочка», — сообщили в ГИБДД.