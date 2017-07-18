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12:28 (мск), источник: АиФ Крым

В Красногвардейском районе произошло ДТП: три ребенка получили травмы

В Красногвардейском районе случилось ДТП в результате которого пострадали трое детей, среди которых 3-месячный младенец, передает пресс-служба ГИБДД МВД по Республике Крым.

Источник: Аргументы и факты

Согласно данным Госавтоинспекции, авария случилась накануне на автодороге Украины — Алушта — Симферополь — Ялта.

«По предварительным данным, водитель “Камаза” осуществлял поворот с главной на второстепенную, а водитель автомобиля Volvo пытался его обогнать и врезался в прицеп. В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних, один из которых родился в марте 2017 года, еще двое детей 2006 и 2011 года рождения, мальчик и девочка», — сообщили в ГИБДД.

Сотрудники дорожной полиции отметили, что больше остальных пострадали дети, которые были не пристегнуты ремнями безопасности.

«Трёхмесячный ребёнок получил тяжёлые травмы в виде перелома основания черепа и сотрясения головного мозга. У мальчика перелом носа, у девочки переломы рук», — рассказали в ГИБДД.

Уточним, что младенца эвакуировали с места происшествия в медучреждение для оказания помощи.

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