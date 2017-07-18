Хабаровчанин бросил пассажирку в перевернутом автомобиле

В ночь на вторник на улице Краснореченской недалеко от остановки «Мелькомбинат» опрокинулась «Тойота Королла». При этом пострадала девушка, которая ехала в автомобиле пассажиром, сообщает портал «Губерния».

До аварии седан мчался со стороны центра города. Сначала он врезался в бетонный блок, выставленный дорожниками при укладке асфальта, затем иномарку бросило к обочине. Там «Королла» налетела левым бортом на фонарный столб, после чего пропахала газон и замерла в нескольких метрах от жилого дома.

Водитель моментально сбежал, догнать человека в белой кофте и темных штанах очевидцам не удалось. Девушка-пассажир оказалась зажата в салоне, ей оказали помощь.

Автоинспекторы полагают, что за рулем «Короллы» был владелец машины: в салоне нашлись его водительские права и протокол от 14 февраля, составленный за управление автомобилем в нетрезвом виде. В этот раз из «Тойоты» тоже пахло спиртным.