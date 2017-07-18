Семен Щемелев вышел из комы, но все еще без сознания

Лечащие врачи утверждают, что теперь наконец-то появился шанс поправиться. На дальнейшее лечение требуется еще 300 тысяч рублей. Родственники Семена обращаются к жителям Новосибирской области за помощью.

— Когда мы в первый раз приехали в Воронеж, врачи ужаснулись. У него была сильнейшая гидроцефалия — жидкость в коре головного мозга, которая давила на мозг. Семену провели шунтирование. Врач сказал: «Теперь как небо и земля! Есть шанс выкарабкаться. Самое главное сейчас — пробудить мозг». После второй реабилитации Семен пришел в себя, но все еще находится в сопоре (без сознания). Я кормлю его через зонд. Мне кажется, он слышит мой голос, потому что когда я долго молчу, он начинает стонать, и успокаивается, когда я его глажу, — рассказала мама Семена Лариса Щемелева.

Дорогостоящее лечение вынудило Ларису Нуруддиновну вновь обратиться за помощью к жителям области. На очередную реабилитацию в Воронеже требуется 250 тысяч рублей, плюс еще 50 тысяч рублей на транспортировку больного. В прошлый раз новосибирцы помогли собрать на лечение Семена 380 тысяч рублей.

Кроме этого, Лариса Щемелева обращалась за помощью к депутатам. В результате губернатор Владимир Городецкий пообещал Щемелевым бесплатную реабилитацию в бердском «Ортосе», однако руководство центра отказалось принимать больного в таком тяжелом состоянии. Есть шанс, что после прохождения реабилитации в Воронеже, в случае улучшения состояния, юноша сможет проходить дальнейшее лечение в Бердске.

Напомним, страшная авария, в которой погибла школьница и тяжело пострадал Семен, произошла 2 июня 2016 года на 55-м километре автодороги Чаны-Венгерово-Кыштовка. За руль 15-летнюю дочь посадил отец. Сам он сидел рядом, однако предотвратить аварию не сумел. От полученных травм девочка скончалась по дороге в больницу. Семену сделали трепанацию черепа, он долгое время находился в коме. Мужчина отделался незначительными травмами.