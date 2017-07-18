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13:21 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани из психиатрической больницы сбежали трое парней

В Казани из психиатрической больницы имени Бехтерева сбежали трое парней. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе УМВД города.

Сообщается, что молодые люди сбежали из больницы 13 июля.

 — В настоящее время одного поймали, остальных ищут, проводятся все необходимые мероприятия, — сообщил порталу ProKazan начальник отделения по связям со СМИ УМВД Казани Рашид Хамидуллин.

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