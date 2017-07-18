В Казани из психиатрической больницы сбежали трое парней
В Казани из психиатрической больницы имени Бехтерева сбежали трое парней. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил источник, информацию подтвердили в
В Казани из психиатрической больницы имени Бехтерева сбежали трое парней. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил источник, информацию подтвердили в
Сообщается, что молодые люди сбежали из больницы 13 июля.
— В настоящее время одного поймали, остальных ищут, проводятся все необходимые мероприятия, — сообщил порталу ProKazan начальник отделения по связям со СМИ УМВД Казани Рашид Хамидуллин.