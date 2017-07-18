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12:13 (мск), источник: Новый Калининград

Из-за аварии на теплотрассе часть «Сельмы» и Московского пр-та остались без горячей воды

Во вторник из-за аварии на теплотрассе не будет горячей воды в части домов на Сельме. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Источник: Новый Калининград

Так, в этот день до 16:30 будут отключены от горячего водоснабжения дома по ул. Маточкина, 3, 5, ул. Челнокова, 10−18, 18б, 20- 32, 11, 13. До 17:00 горячую воду не будут подавать на ул. Зарайскую, 1−19, пр-т Московский, 62−74, 93−95, ул. С. Тюленина, 4 (д/с № 31). В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению водонагревателя до устранения неисправности приостановлена подача горячего водоснабжения на ул. Зеленой, 42−52.

В этот же день из-за ремонта и замены оборудования электроснабжения до 18:00 будет отсутствовать на ул. Клинической, 27, 63, 65, 69, ул. Киевской, 17б, 19 а-б, 22а, пер. 2-й Трамвайном, 3, 4; до 23:00 — на ул. л-та Катина, 69−135, 78−102, с/т «Подводник-1», с/т «Подводник-2», с/т «Радуга», с/т «Вишневый сад», ул. 1-я Б. Окружная — ул. Якорная, с/т «Мечта».

До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (43 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир), ул. Б. Песочной, 9, 13, 25 (32 квартиры, нет доступа в 10 квартир), ул. М. Песочной, 3 (12 квартир, нет доступа в 7 квартир), ул. Волховской, 8 (4 квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке г/колонки), ул. Островского, 3 (4 квартиры), ул. К. Маркса, 3 (9 квартир, нет доступа в 8 квартир), ул. Грекова, 3−5 (6 квартир), ул. Театральной, 3 (6 квартир), пр-т Советский, 32 (16 квартир).

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