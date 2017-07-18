Из-за аварии на теплотрассе часть «Сельмы» и Московского пр-та остались без горячей воды

Источник: Новый Калининград

Так, в этот день до 16:30 будут отключены от горячего водоснабжения дома по ул. Маточкина, 3, 5, ул. Челнокова, 10−18, 18б, 20- 32, 11, 13. До 17:00 горячую воду не будут подавать на ул. Зарайскую, 1−19, пр-т Московский, 62−74, 93−95, ул. С. Тюленина, 4 (д/с № 31). В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению водонагревателя до устранения неисправности приостановлена подача горячего водоснабжения на ул. Зеленой, 42−52.

В этот же день из-за ремонта и замены оборудования электроснабжения до 18:00 будет отсутствовать на ул. Клинической, 27, 63, 65, 69, ул. Киевской, 17б, 19 а-б, 22а, пер. 2-й Трамвайном, 3, 4; до 23:00 — на ул. л-та Катина, 69−135, 78−102, с/т «Подводник-1», с/т «Подводник-2», с/т «Радуга», с/т «Вишневый сад», ул. 1-я Б. Окружная — ул. Якорная, с/т «Мечта».