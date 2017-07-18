Из-за аварии на теплотрассе часть «Сельмы» и Московского пр-та остались без горячей воды
Во вторник
Во вторник
Так, в этот день до 16:30 будут отключены от горячего водоснабжения дома по ул. Маточкина, 3, 5, ул. Челнокова, 10−18, 18б, 20- 32, 11, 13. До 17:00 горячую воду не будут подавать на ул. Зарайскую, 1−19,
В этот же день
До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (43 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир), ул. Б. Песочной, 9, 13, 25 (32 квартиры, нет доступа в 10 квартир), ул. М. Песочной, 3 (12 квартир, нет доступа в 7 квартир), ул. Волховской, 8 (4 квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке г/колонки), ул. Островского, 3 (4 квартиры), ул. К. Маркса, 3 (9 квартир, нет доступа в 8 квартир), ул. Грекова, 3−5 (6 квартир), ул. Театральной, 3 (6 квартир),