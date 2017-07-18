В Воронеже бизнесмен нелегально получил субсидию в 145 тысяч рублей
За мошенничество ему грозит до 6 лет колонии.
За мошенничество ему грозит до 6 лет колонии.
В Воронеже полицейские выявили крупное мошенничество при получении выплат.
По данным МВД, 33-летний предприниматель обратился за получением субсидии на трудоустройство двух инвалидов. Он принес подложные документы о затратах на оборудование специальных рабочих мест, в которых указал технику, которая у него уже была.
«На основании фиктивных документов злоумышленник незаконно получил субсидию в 145 тысяч рублей», — рассказали в
Сейчас предприниматель находится под подпиской о невыезде. За мошенничество ему грозит до 6 лет колонии.