Женщине дали 1 год лишения свободы условно за избиение полицейского в Иркутске

Свердловский районный суд назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы условно за избиение полицейского в Иркутске. Соответствующее решение вынес суд. Женщина, находясь в алкогольном опьянении, нанесла несколько ударов представителю власти. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимая, будучи нетрезвой, ночью в одном из дворов Иркутска громко разговаривала и смеялась. Проходившие мимо сотрудники полиции сделали замечание шумной компании. Однако в ответ, женщина избила одного из полицейских.

«Свою вину подсудимая признала. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком в два года», — отметили в ведомстве.