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13:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Женщине дали 1 год лишения свободы условно за избиение полицейского в Иркутске

Свою вину подсудимая признала.

Свердловский районный суд назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы условно за избиение полицейского в Иркутске. Соответствующее решение вынес суд. Женщина, находясь в алкогольном опьянении, нанесла несколько ударов представителю власти. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимая, будучи нетрезвой, ночью в одном из дворов Иркутска громко разговаривала и смеялась. Проходившие мимо сотрудники полиции сделали замечание шумной компании. Однако в ответ, женщина избила одного из полицейских.

«Свою вину подсудимая признала. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком в два года», — отметили в ведомстве.

Также осужденная обязана не менять постоянное или временное место жительства без предупреждения уголовно-исполнительной инспекции и являться на регистрацию для отчета о своем поведении в дни, установленные инспекцией.

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