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12:22 (мск), источник: dostup1.ru

В Миассе иномарка после столкновения едва не влетела в остановку

В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в салонах автомобилей.

Два человека пострадали в результате столкновения иномарок в Миассе (Челябинская область) — одна из машин после удара едва не влетела в автобусный остановочный комплекс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации отдела пропаганды ГИБДД города, авария произошла на Тургоякском шоссе.

«Женщина-водитель, управляя Hyundai Solaris, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и совершила столкновение с двигавшимся по главной дороге слева Kia Sportage», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

От удара последний автомобиль вылетел на край автобусной остановки.

В результате ДТП водитель Hyundai 1983 года рождения и 40-летний пассажир Kia получили телесные повреждения. Их тяжесть в сообщении не уточняется.

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