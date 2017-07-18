В Миассе иномарка после столкновения едва не влетела в остановку
В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в салонах автомобилей.
В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в салонах автомобилей.
Два человека пострадали в результате столкновения иномарок в Миассе (Челябинская область) — одна из машин после удара едва не влетела в автобусный остановочный комплекс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации отдела пропаганды ГИБДД города, авария произошла на Тургоякском шоссе.
«Женщина-водитель, управляя Hyundai Solaris, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и совершила столкновение с двигавшимся по главной дороге слева Kia Sportage», — говорится в сообщении.
От удара последний автомобиль вылетел на край автобусной остановки.
В результате ДТП водитель Hyundai 1983 года рождения и 40-летний пассажир Kia получили телесные повреждения. Их тяжесть в сообщении не уточняется.