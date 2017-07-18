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12:26 (мск), источник: Интерфакс

Челябинский горздрав устанавливает причину внезапной смерти воспитанника детсада

Челябинск. 18 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Управление здравоохранения Челябинска выясняет причины смерти трехлетнего воспитанника детского сада, скоропостижно скончавшегося в больнице 15 июля, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе горздрава во вторник.

«Родители вызвали врача 14 июля, в этот же день к нему выезжала детская неотложка, но оснований для госпитализации не было. На следующий день ребенка вновь осмотрела дежурный врач и уже настояла на его госпитализации. В больнице он скончался», — сказала пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарева.

Причина смерти выясняется, ожидаются лабораторные анализы ребенка, которые должны подтвердить диагноз, добавила она.

В ряде СМИ сообщается, что ребенок, предположительно, скончался от «менингита».

В городском управлении образования агентству сообщили, что ребенок последний раз был в детском саду 12 июля. Группа, которую посещал мальчик, закрыта на карантин. В дошкольном учреждении проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

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