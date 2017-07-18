Челябинский горздрав устанавливает причину внезапной смерти воспитанника детсада

«Родители вызвали врача 14 июля, в этот же день к нему выезжала детская неотложка, но оснований для госпитализации не было. На следующий день ребенка вновь осмотрела дежурный врач и уже настояла на его госпитализации. В больнице он скончался», — сказала пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарева.