Челябинский горздрав устанавливает причину внезапной смерти воспитанника детсада
Челябинск. 18 июля.
Челябинск. 18 июля.
«Родители вызвали врача 14 июля, в этот же день к нему выезжала детская неотложка, но оснований для госпитализации не было. На следующий день ребенка вновь осмотрела дежурный врач и уже настояла на его госпитализации. В больнице он скончался», — сказала
Причина смерти выясняется, ожидаются лабораторные анализы ребенка, которые должны подтвердить диагноз, добавила она.
В ряде СМИ сообщается, что ребенок, предположительно, скончался от «менингита».
В городском управлении образования агентству сообщили, что ребенок последний раз был в детском саду 12 июля. Группа, которую посещал мальчик, закрыта на карантин. В дошкольном учреждении проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.