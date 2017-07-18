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12:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ночью шестилетний мальчик попал под колеса BMW Х3

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 17 июля в 23.30 на улице Маршала Жукова произошло ДТП с участием малолетнего ребенка.

По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, 20-летний водитель за рулем BMW Х3 ехал в сторону улицы Юрия Гагарина. Он допустил наезд на шестилетнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте. С различными травмами его увезли в больницу.

Дошкольника сопровождала мать. По словам очевидцев, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В ГИБДД родителям рекомендовали позаботиться о формировании у ребенка безопасных навыков поведения на дороге.

«Объясните, расскажите, убедите, личным примером “покажите” правила безопасного поведения. Помните, что вы для ребенка непререкаемый авторитет, действующий во всех дорожных ситуациях правильно, взвешенно, максимально безопасно, — подчеркнули в ведомстве. — Пешеходов просим быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу. В темное время суток следует носить на одежде светоотражающие элементы».

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