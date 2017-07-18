В Уфе ночью шестилетний мальчик попал под колеса BMW Х3

По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, 20-летний водитель за рулем BMW Х3 ехал в сторону улицы Юрия Гагарина. Он допустил наезд на шестилетнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте. С различными травмами его увезли в больницу.

Дошкольника сопровождала мать. По словам очевидцев, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В ГИБДД родителям рекомендовали позаботиться о формировании у ребенка безопасных навыков поведения на дороге.