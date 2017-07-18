В Ростове выявляют причастных к несанкционированным сбросам в Темерник

«Рейды проводим еженедельно, но они точечные, а сегодня на протяжении 24 километров (именно такая длина бассейна Темерника в черте Ростова) осмотрели каждый метр побережья. Было выявлено 37 ливневых выпусков, 25 из них были сухими. В 12 выпусках, где присутствовала вода, мы отберем пробы для определения состава стоков. По характерному запаху специалисты уже сделали вывод, что в четырех присутствовали хозяйственно-бытовые стоки. В ближайшее время будут установлены все причастные к сбросам, нарушителей привлекут к ответственности», — рассказала начальник управления экологического надзора минприроды области Елена Анпилогова.