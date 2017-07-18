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12:46 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове выявляют причастных к несанкционированным сбросам в Темерник

Инспекторы управления регионального экологического надзора областного природоохранного ведомства провели рейд вдоль русла реки Темерник, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

«Рейды проводим еженедельно, но они точечные, а сегодня на протяжении 24 километров (именно такая длина бассейна Темерника в черте Ростова) осмотрели каждый метр побережья. Было выявлено 37 ливневых выпусков, 25 из них были сухими. В 12 выпусках, где присутствовала вода, мы отберем пробы для определения состава стоков. По характерному запаху специалисты уже сделали вывод, что в четырех присутствовали хозяйственно-бытовые стоки. В ближайшее время будут установлены все причастные к сбросам, нарушителей привлекут к ответственности», — рассказала начальник управления экологического надзора минприроды области Елена Анпилогова.

Отметим, что попутно инспекторы выявили и другие нарушения природоохранного законодательства. Так, в частности, обнаружили 33 свалочных очага в прибрежной зоне.

Напомним, что работы по экологической реабилитации Темерника ведутся с 2015 года. Программа получила статус «губернаторской» и реализуется под личным контролем Василия Голубева.

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