В Ростове выявляют причастных к несанкционированным сбросам в Темерник
Инспекторы управления регионального экологического надзора областного природоохранного ведомства провели рейд вдоль русла реки Темерник, сообщает
Инспекторы управления регионального экологического надзора областного природоохранного ведомства провели рейд вдоль русла реки Темерник, сообщает
«Рейды проводим еженедельно, но они точечные, а сегодня на протяжении 24 километров (именно такая длина бассейна Темерника в черте Ростова) осмотрели каждый метр побережья. Было выявлено 37 ливневых выпусков, 25 из них были сухими. В 12 выпусках, где присутствовала вода, мы отберем пробы для определения состава стоков. По характерному запаху специалисты уже сделали вывод, что в четырех присутствовали
Отметим, что попутно инспекторы выявили и другие нарушения природоохранного законодательства. Так, в частности, обнаружили 33 свалочных очага в прибрежной зоне.
Напомним, что работы по экологической реабилитации Темерника ведутся с 2015 года. Программа получила статус «губернаторской» и реализуется под личным контролем Василия Голубева.